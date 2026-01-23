Le centre de formation servira à former de nouveaux spécialistes et à offrir une formation continue aux employés qui travaillent déjà dans la production.
Le nouveau centre de formation joue un rôle crucial en contribuant à améliorer l'efficacité de l'usine et la satisfaction des clients, et en assurant un avenir stable et prometteur au site de Mátranovák.
" Il est important pour nous de renforcer l'afflux de professionnels bien formés sur notre site et de maintenir les connaissances de nos opérateurs les plus importants à un niveau élevé. Les châssis de bogies étant l'un des éléments les plus importants de nos trains en termes de sécurité ferroviaire, il est également de notre responsabilité d'investir dans la formation des collègues qui produisent ces pièces essentielles des trains Alstom ", a déclaré Carine Siegwalt, directrice générale du site de l'usine Alstom à Mátranovák.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
