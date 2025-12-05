Alstom a publié son premier rapport d'impact en Suède, mettant en avant une contribution substantielle à l'économie suédoise et au transport durable.
L'entreprise compte plus de 2 000 employés, soutient plus de 3 000 emplois au total et est l'un des acteurs majeurs du pays dans la technologie ferroviaire. Alstom joue également un rôle important dans la transition vers un système de transport décarboné.
Ce rapport d'impact pour l'exercice 24/25 montre qu'Alstom crée une empreinte économique significative grâce à ses chaînes d'approvisionnement et investissements industriels, renforçant les entreprises locales et soutenant de nouveaux emplois à travers le pays indique le groupe.
Maria Signal Martebo, MD Alstom Suède " Nous ne proposons pas seulement des solutions de mobilité durable, mais nous renforcons aussi les écosystèmes locaux et stimulons l'innovation avec les universités, les startups et les partenaires industriels. " a déclaré Maria Signal-Martebo, DG d'Alstom en Suède.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
