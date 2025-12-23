Alstom a signé un contrat de 20 millions de livres sterling avec Eversholt Rail au Royaume-Uni

Alstom a obtenu un contrat de 20 millions de livres sterling (22,9 millions d'euros) avec Eversholt Rail pour la révision de près de 400 bogies pour la flotte de Southeastern Class 465 Networker au Royaume-Uni.



Le projet couvre jusqu'à 398 bogies motorisés répartis sur 97 unités de quatre voitures, qui subiront une révision complète aux ateliers Alstom de Crewe sur deux ans.



Le périmètre comprend : le remplacement des roues et du moteur de traction, l'enlèvement de peinture et une nouvelle application de peinture, le remplacement de composants spécifiques de bogies, la révision de la boîte de vitesses, l'inspection des essieux et la révision électrique et les tests des ensembles de traction.



" Notre Centre d'Excellence assurera une révision sûre et de haute qualité de près de 400 bogies Networker pour le Sud-Est de l'Angleterre tout en maintenant des emplois qualifiés dans le Nord. ", a déclaré Mark Derbyshire, directeur général des ateliers Crewe chez Alstom.

