Alstom a signé un contrat avec Hellenic Train, la principale compagnie ferroviaire privée en Grèce, pour la fourniture de 23 rames automotrices électriques (RAE) Coradia Stream.

Le contrat, d'une valeur de 393 millions d'euros, comprend les services de maintenance associés pendant une période de 10 ans.

Onze trains sont destinés aux lignes de banlieue, tandis que les douze autres seront utilisés pour les trajets interurbains longue distance.

Les trains interurbains pourront accueillir 335 passagers, tandis que les trains de banlieue offriront 362 places assises.

" Ce nouveau contrat marque un nouveau chapitre passionnant dans l'évolution du transport ferroviaire de passagers dans le pays, axé sur le confort des voyageurs ", a déclaré Panagiota Kati, directrice générale d'Alstom Grèce.