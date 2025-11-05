Alstom a signé un contrat de support technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) d'une durée de quatre ans et demi avec South Western Railway (SWR) pour soutenir l'exploitation et la performance de son nouveau Classe 701 Arterio trains.
D'une valeur de 66 millions de livres sterling (76 millions d'euros), le contrat fournira une assistance technique 24 heures sur 24 à 750 véhicules Aventra - dont 60 unités de dix voitures et 30 unités de cinq voitures - opérant sur les lignes de banlieue de Londres Waterloo.
Dans le cadre de cet accord, Alstom fournira également des pièces de rechange pour l'entretien lourd et léger, afin de garantir que la flotte reste dans un état optimal.
' Notre équipe dévouée s'engage à faire en sorte que ces trains construits par Alstom répondent aux normes les plus élevées en matière de performance et de fiabilité pour les passagers payants à Londres et dans le sud-ouest de l'Angleterre. ' a déclaré Steven Harvey, directeur des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
