Alstom a signé un contrat de 66 M£ avec South Western Railway

Alstom a signé un contrat de support technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA) d'une durée de quatre ans et demi avec South Western Railway (SWR) pour soutenir l'exploitation et la performance de son nouveau Classe 701 Arterio trains.



D'une valeur de 66 millions de livres sterling (76 millions d'euros), le contrat fournira une assistance technique 24 heures sur 24 à 750 véhicules Aventra - dont 60 unités de dix voitures et 30 unités de cinq voitures - opérant sur les lignes de banlieue de Londres Waterloo.



Dans le cadre de cet accord, Alstom fournira également des pièces de rechange pour l'entretien lourd et léger, afin de garantir que la flotte reste dans un état optimal.



' Notre équipe dévouée s'engage à faire en sorte que ces trains construits par Alstom répondent aux normes les plus élevées en matière de performance et de fiabilité pour les passagers payants à Londres et dans le sud-ouest de l'Angleterre. ' a déclaré Steven Harvey, directeur des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.