Alstom a signé un contrat de maintenance avec Mälartåg

Alstom a signé un contrat de maintenance complet pour les trains de banlieue Mälartåg en Suède.



L'accord porte sur la maintenance de l'ensemble de la flotte Mälartåg, composée de 62 trains au total, pour une durée maximale de dix ans.



La maintenance sera effectuée dans les ateliers de Mälartåg à Eskilstuna, Tillberga et Stockholm, ainsi que dans les installations spécialement conçues à cet effet par Alstom à Västerås.



' Grâce à la combinaison de l'atelier ultramoderne de Mälartåg à Eskilstuna et de notre propre installation récemment agrandie à Västerås, nous pouvons offrir au marché des solutions de maintenance solides et robustes pour tous les types de matériel roulant ', déclare Mikael Granberg, directeur de la maintenance du matériel roulant chez Alstom Suède.