Alstom a signé un contrat de maintenance de 300 locomotives en Inde

Alstom a signé un contrat pour assurer la maintenance des locomotives WAG-12B au dépôt Sabarmati des chemins de fer indiens pendant cinq ans avec les Chemins de fer indiens (MELPL).



Le contrat est d'une valeur de 62 millions d'euros. Il est attribué par les Chemins de fer indiens pour couvrir l'entretien de 300 locomotives électriques.



Le contrat comprend l'approvisionnement en matériaux, le lavage des locomotives, la logistique et les diagnostics à distance.



" Au cours de la dernière décennie, nous avons collaboré avec l'organisation IR pour soutenir leur vision de la révolution du fret. Nous sommes ravis d'être dignes de confiance pour nos remarquables capacités de maintenance ainsi que pour notre historique de fiabilité et de disponibilité ", a déclaré Olivier Loison, Directeur Général d'Alstom India.