Alstom achève le financement d'un projet ferroviaire en Israël

Alstom annonce avoir finalisé, avec ses partenaires du consortium, le financement du projet Haïfa-Nazareth (NofiT), qui prévoit la réalisation d'une ligne de trains légers de 41 kilomètres reliant Haïfa, Nazareth et les communes environnantes à travers 20 stations, destinée à transporter environ 100 000 passagers par jour.

D'une valeur totale d'environ 2 MdsEUR, le projet, attribué en 2024 par Trans Israel, constitue un investissement majeur pour l'avenir des transports publics dans le nord d'Israël et est réalisé par un consortium réunissant Alstom, Electra Ltd. et Minrav Ltd.



La part d'Alstom est estimée à environ 750 MEUR et comprend la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service des systèmes ferroviaires, ainsi que leur maintenance de long terme.



Electra Ltd. et Minrav Ltd. assureront la réalisation des travaux de génie civil et des infrastructures, tandis que l'exploitation et la maintenance seront ensuite confiées à une société commune dédiée réunissant Electra Afikim, Minrav et Alstom.



Les travaux de construction et de mise en oeuvre se poursuivront au cours des prochaines années, rapprochant le nord d'Israël de la mise en place d'un réseau de transport moderne conçu pour renforcer la connectivité régionale, soutenir la croissance économique et offrir une mobilité durable.