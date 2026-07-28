Alstom achève le financement d'un projet ferroviaire en Israël
Alstom annonce avoir finalisé, avec ses partenaires du consortium, le financement du projet Haïfa-Nazareth (NofiT), qui prévoit la réalisation d'une ligne de trains légers de 41 kilomètres reliant Haïfa, Nazareth et les communes environnantes à travers 20 stations, destinée à transporter environ 100 000 passagers par jour.
D'une valeur totale d'environ 2 MdsEUR, le projet, attribué en 2024 par Trans Israel, constitue un investissement majeur pour l'avenir des transports publics dans le nord d'Israël et est réalisé par un consortium réunissant Alstom, Electra Ltd. et Minrav Ltd.
La part d'Alstom est estimée à environ 750 MEUR et comprend la conception, l'ingénierie, la fourniture, l'intégration, les essais et la mise en service des systèmes ferroviaires, ainsi que leur maintenance de long terme.
Electra Ltd. et Minrav Ltd. assureront la réalisation des travaux de génie civil et des infrastructures, tandis que l'exploitation et la maintenance seront ensuite confiées à une société commune dédiée réunissant Electra Afikim, Minrav et Alstom.
Les travaux de construction et de mise en oeuvre se poursuivront au cours des prochaines années, rapprochant le nord d'Israël de la mise en place d'un réseau de transport moderne conçu pour renforcer la connectivité régionale, soutenir la croissance économique et offrir une mobilité durable.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (43,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (38,4%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (9,4%) ;
- infrastructures ferroviaires (9,1%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,3%), Europe (45,1%), Amériques (16,3%), Asie-Pacifique (11,7%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (12,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.