Alstom annonce la production de la 500e rame Omneo Régio2N

Le spécialiste du transport ferroviaire a annoncé avoir franchi une étape symbolique avec la production de la 500e rame de sa plateforme Omneo Régio2N sur son site de Crespin, dans les Hauts-de-France.

Le groupe souligne que cette réalisation marque l'un des plus importants programmes ferroviaires de l'industrie française. Le contrat signé avec SNCF Voyageurs prévoit en effet la fabrication d'un maximum de 860 trains.



"Avec le 500e train sur ce contrat, nous franchissons une étape importante", a déclaré Frédéric Wiscart, président d'Alstom France, Belgique et Luxembourg. Selon lui, ce jalon illustre à la fois la qualité et la fiabilité du produit ainsi que la capacité du site de Crespin à maintenir un rythme de production élevé.



La plateforme Omneo Régio2N, conçue pour répondre aux besoins des régions françaises, offre de nombreuses possibilités de configuration selon les attentes des autorités organisatrices de transport et des exploitants.



À ce jour, 567 trains Omneo Régio2N ont été commandés par dix régions françaises. Alstom rappelle notamment avoir récemment enregistré une commande de cinq rames supplémentaires pour le compte d'Île-de-France Mobilités et une autre de quatre rames pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Le constructeur estime que ces commandes récurrentes témoignent de la confiance des autorités organisatrices dans sa capacité à assurer des livraisons sur le long terme. Une fois les 567 trains livrés, cette série figurera parmi les plus importantes de l'histoire récente du transport ferroviaire en France.