Alstom ouvrira au public son Glasgow Traincare Centre le dimanche 12 octobre pour célébrer le 150e anniversaire de ce dépôt historique.
Située à environ trois kilomètres au sud-est de la gare centrale de Glasgow, l'installation d'Alstom est actuellement la base principale de l'emblématique service Caledonian Sleeper.
Polmadie Depot accueille généralement 17 trains par jour, y compris la flotte de Class 390 Pendolino d'Avanti West Coast, construits par Alstom.
' Polmadie est plus qu'un simple dépôt, c'est un symbole d'excellence en ingénierie et d'engagement à maintenir la Grande-Bretagne en mouvement. Nous sommes fiers d'ouvrir nos portes et de partager cet héritage avec le public, tout en inspirant la prochaine génération à nous aider à façonner l'avenir du rail' a déclaré Rob Whyte, Directeur Général Royaume-Uni et Irlande chez Alstom.
08/09/2025
