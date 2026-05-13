Alstom confirme ses résultats annuels et ses perspectives

Alstom affiche, en données définitives, des résultats de l'exercice fiscal 2025-26 conformes aux chiffres préliminaires publiés le 16 avril, et maintient les perspectives présentées à cette occasion pour l'exercice qui commence.

L'équipementier de transport ferroviaire a ainsi réalisé un résultat net (part du groupe) de 324 MEUR, contre 149 MEUR au titre de l'exercice fiscal 2024/25, mais un résultat d'exploitation ajusté globalement stable à 1 168 MEUR.



Sa marge d'exploitation ajustée s'est tassée de 30 points de base à 6,1%, mais est restée stable à taux de change et périmètre constants, son augmentation prévue ayant été pénalisée par une production plus faible et par certains projets de matériel roulant.



Son chiffre d'affaires s'est établi à 19 171 MEUR, en hausse de 3,7% (dont 7,2% de croissance organique), et ses commandes reçues se sont montées à 27,6 MdsEUR, soit un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" de 1,4 et un carnet de commandes de 104,4 MdsEUR.



Pour 2026-27, Alstom confirme viser une génération de cash-flow libre positive, une marge d'exploitation ajustée d'environ 6,5%, une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5% et un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" supérieur à 1.



Affichant pour priorité de "rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l'ensemble de ses lignes de produits", le groupe présentera un plan opérationnel complet ainsi que ses ambitions à moyen terme lors d'un Capital Markets Day prévu début 2027.