Alstom confirme ses résultats annuels et ses perspectives
Alstom affiche, en données définitives, des résultats de l'exercice fiscal 2025-26 conformes aux chiffres préliminaires publiés le 16 avril, et maintient les perspectives présentées à cette occasion pour l'exercice qui commence.
L'équipementier de transport ferroviaire a ainsi réalisé un résultat net (part du groupe) de 324 MEUR, contre 149 MEUR au titre de l'exercice fiscal 2024/25, mais un résultat d'exploitation ajusté globalement stable à 1 168 MEUR.
Sa marge d'exploitation ajustée s'est tassée de 30 points de base à 6,1%, mais est restée stable à taux de change et périmètre constants, son augmentation prévue ayant été pénalisée par une production plus faible et par certains projets de matériel roulant.
Son chiffre d'affaires s'est établi à 19 171 MEUR, en hausse de 3,7% (dont 7,2% de croissance organique), et ses commandes reçues se sont montées à 27,6 MdsEUR, soit un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" de 1,4 et un carnet de commandes de 104,4 MdsEUR.
Pour 2026-27, Alstom confirme viser une génération de cash-flow libre positive, une marge d'exploitation ajustée d'environ 6,5%, une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5% et un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" supérieur à 1.
Affichant pour priorité de "rétablir une exécution homogène et maîtrisée sur l'ensemble de ses lignes de produits", le groupe présentera un plan opérationnel complet ainsi que ses ambitions à moyen terme lors d'un Capital Markets Day prévu début 2027.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.