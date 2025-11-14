Alstom indique avoir donné le coup d'envoi officiel des travaux du futur bâtiment 235B à Belfort, concrétisant une nouvelle étape clé dans son programme d'investissement de 150 millions d'euros annoncé en avril 2025 en faveur de la grande vitesse.

Ce bâtiment accueillera une quarantaine de personnes et offrira une surface supplémentaire de près de 4000 m2 au site de Belfort. Il permettra notamment d'accueillir les activités de préparation à la mise en service commercial des TGV Avelia Horizon.

La construction de cette nouvelle infrastructure est confiée à des acteurs issus du tissu économique local. Sa livraison et le démarrage de ses activités sont prévus à l'automne 2026, avec une montée en puissance progressive jusqu'au premier trimestre 2027.