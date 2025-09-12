Alstom a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de dix ans avec Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pour la maintenance de trains de métro dans le cadre d'un accord valorisé autour de 42 millions d'euros.
Le contrat doit couvrir du matériel roulant fourni par Bombardier, les machines et installations associées, ainsi que les services de nettoyage des rames et du dépôt de Badli.
Alstom assurera également la maintenance des systèmes de signalisation embarqués sur l'ensemble des 103 trains opérant sur les lignes 1 et 2 du réseau.
Le groupe français précise que l'attribution du contrat fait suite à un appel d'offres concurrentiel lancé par DMRC.
Alstom décroche un contrat de maintenance de 10 ans avec le métro de Delhi
Publié le 12/09/2025 à 16:00
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager