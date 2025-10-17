Alstom annonce l'ouverture officielle du dépôt de Maidstone à Melbourne et le lancement des essais du premier tramway G Class, conçu et fabriqué sur son site de Dandenong (Victoria). L'entreprise assurera la maintenance de cette nouvelle flotte pendant 15 ans, dans le cadre du renouvellement du réseau de tramways le plus vaste au monde.

Réalisé avec 65% de contenu local, le programme soutient environ 1900 emplois dans la fabrication, la construction et la chaîne d'approvisionnement. Le dépôt emploiera directement plus de 40 collaborateurs.

Selon Pascal Dupond, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande, ces trams associent la technologie mondiale du groupe au savoir-faire local pour offrir un transport plus durable, accessible et économe en énergie.