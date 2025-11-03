Alstom développe son équipe sur le site de fabrication de trains à Plattsburgh

Alstom annonce l'embauche de 120 employés sur son site de fabrication de trains à Plattsburgh, dans l'État de New York.



Le groupe réalise dans cette usine les trains de banlieue pour NJ Transit, l'un de ses plus gros clients en Amérique du Nord.



Le groupe cherche des personnes qualifiées et expérimentées dans les domaines de l'assemblage, de la grue, du soudage et de la peinture industrielle.



Alstom emploie plus de 86 000 personnes dans le monde, dont environ 350 à Plattsburgh.



L'usine de Plattsburgh joue un rôle actif dans la région des Adirondacks depuis 1995. C'est le lieu de construction de 4 000 voitures pour le métro de New York ; plus de 1 000 pour le BART de San Francisco ; et des centaines d'autres pour les systèmes de transport en commun de Chicago, du Maryland et du New Jersey.



' Nous sommes heureux d'entrer dans une phase de croissance aussi forte et de continuer à soutenir l'économie de la région des Adirondacks ', a déclaré Jeff Lambert, directeur général de l'usine Alstom de Plattsburgh.