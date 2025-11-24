Alstom annonce, avec le Connecticut Department of Transportation (CTDOT), la présentation à New Haven d'un modèle grandeur nature des futurs trains régionaux de l'État.

Le prototype, exposé jusqu'au 6 janvier, illustre l'intérieur des nouvelles voitures commandées en 2023, destinées à moderniser la flotte et à renforcer la Hartford Line entre New Haven et Springfield. Ces voitures offriront sièges deux-par-deux, tables pour ordinateurs portables, prises, ports USB, vastes fenêtres et espaces dédiés aux bagages et à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

Scott Sherin, Chief U.S. Commercial Officer d'Alstom, souligne que ces équipements "offriront de nombreuses années de service rapide et fiable" et contribueront aux objectifs d'émissions 2030 de l'État.

Les premières livraisons sont attendues fin 2026, avec une vitesse maximale de 110 mph (177 km/h) et le design orange, blanc et noir de CTrail.