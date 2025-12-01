Alstom annonce avoir installé son système de signalisation par communication (CBTC) Urbalis Flo sur le tunnel du métro de Melbourne, entré en service le 30 novembre. Il s'agit du premier déploiement d'un CBTC à grande capacité sur une infrastructure existante en Australie. Ce système permettra de réduire les intervalles entre les trains et d'accueillir plusieurs milliers de passagers supplémentaires chaque semaine.
Le groupe a également fourni la technologie du centre de contrôle "Sunshine" ainsi que les portes palières des stations, une nouveauté pour Melbourne, améliorant la sécurité et la fluidité des flux passagers. Membre de la Rail Network Alliance, Alstom a mené plus de 4000 heures et 70 000 kilomètres d'essais avant la mise en service.
Pascal Dupond, directeur général d'Alstom Australie et Nouvelle-Zélande, souligne que "le système installé est spécialement conçu pour le réseau ferroviaire de Melbourne, sur une infrastructure existante, ce qui est une première en Australie".
Cette mise en service marque l'aboutissement d'un projet international lancé en 2017 et positionne Alstom comme le seul fournisseur à avoir déployé la technologie CBTC urbaine dans le pays.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
