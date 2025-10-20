Alstom annonce la fin du 'Project Aurora', un programme de modernisation de 100 millions de livres visant 304 trains Electrostar exploités par Govia Thameslink Railway dans le sud-est de l'Angleterre.

Réalisé sur cinq ans au dépôt de Selhurst à Londres, le projet a permis de rénover 1222 voitures, intégrant prises électriques et USB, écrans d'information, éclairage LED et un nouveau réseau numérique interne améliorant fiabilité et maintenance.

Financé par Porterbrook, principal bailleur de matériel roulant britannique, le programme a été livré dans les délais et le budget prévus.

Steve Harvey, directeur des services Royaume-Uni et Irlande chez Alstom, souligne 'une transformation majeure du rail britannique' et salue la compétence des équipes impliquées. Le projet, récompensé en 2023 aux National Rail Awards, marque l'une des plus vastes opérations de modernisation de flotte ferroviaire au Royaume-Uni.