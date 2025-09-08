Alstom gagne un contrat pour des trains en Nouvelle-Zélande

Alstom fait part d'un contrat de 538 millions d'euros gagné en Nouvelle-Zélande, pour la conception, la fabrication et la livraison de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU) de 5 voitures Adessia Stream B et 35 ans de maintenance FlexCare Perform pour cette flotte.



L'équipementier de transports précise que ce contrat lui a été attribué par le Greater Wellington, un conseil régional de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, pour le programme LNIRIM (Lower North Island Rail Integrated Mobility).



Il s'agira des premiers trains périurbains BEMU à entrer en service dans le pays. Ils permettront des opérations sans émissions sur les segments non-électrifiés du réseau ferroviaire de Wellington, sur les lignes de Wairarapa et de Manawatu.



Fabriquée sur le site de Savli en Inde, la flotte remplacera les actuels trains à traction diesel, qui doivent être retirés du service en 2028 et 2029. Chaque train pourra transporter un maximum de 475 passagers à une vitesse maximale de 120 km/h.



Alstom exploitera un centre de maintenance spécialement construit par le Greater Wellington à Masterton, équipé des dernières technologies pour la maintenance de la flotte et l'entretien des batteries, afin de garantir une disponibilité et une fiabilité optimales.