Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi à la hausse, le 3 juin, indirectement, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom, à la suite d'une acquisition d'actions Alstom hors marché.

La banque d'affaires américaine a précisé détenir, par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 23 503 551 actions Alstom représentant autant de droits de vote, soit 5,08% du capital et des droits de vote de l'équipementier de transport.