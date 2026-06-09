Dans un avis adressé à l'AMF, Goldman Sachs Group a déclaré avoir franchi à la hausse, le 1er juin 2026, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Alstom, à la suite d'une acquisition d'actions hors marché par la banque d'affaires.

L'établissement new-yorkais a précisé détenir, à cette date et à ce jour, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, 23 480 324 actions Alstom, soit 5,08% du capital et des droits de vote de l'équipementier de transport français.