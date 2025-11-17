Alstom inaugure la branche nord du REM de Montréal

Alstom fait part de l'inauguration de la branche nord du Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, prolongeant ce système ferroviaire urbain automatisé entre la Gare centrale de Montréal et la municipalité de Deux-Montagnes, au Canada.



S'ajoutant à la branche sud qui relie Brossard à la Gare centrale, cette nouvelle branche longue de 33 kilomètres ouvrira au public ce 17 novembre, ajoutant 14 nouvelles stations et 2 correspondances avec le métro souterrain.



Alstom a fourni au REM un système de métro entièrement automatisé et sans conducteur, incluant le matériel roulant et la signalisation. Il participe également à l'opération et à la maintenance du réseau prévu de 67 kilomètres pendant 30 ans.



Une fois achevé, le REM sera l'un des réseaux de transport automatisés les plus grands et les plus avancés au monde, avec 26 stations, reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest-de-l'Île et l'aéroport international Montréal-Trudeau.