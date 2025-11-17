Alstom fait part de l'inauguration de la branche nord du Réseau express métropolitain (REM) de Montréal, prolongeant ce système ferroviaire urbain automatisé entre la Gare centrale de Montréal et la municipalité de Deux-Montagnes, au Canada.
S'ajoutant à la branche sud qui relie Brossard à la Gare centrale, cette nouvelle branche longue de 33 kilomètres ouvrira au public ce 17 novembre, ajoutant 14 nouvelles stations et 2 correspondances avec le métro souterrain.
Alstom a fourni au REM un système de métro entièrement automatisé et sans conducteur, incluant le matériel roulant et la signalisation. Il participe également à l'opération et à la maintenance du réseau prévu de 67 kilomètres pendant 30 ans.
Une fois achevé, le REM sera l'un des réseaux de transport automatisés les plus grands et les plus avancés au monde, avec 26 stations, reliant le centre-ville de Montréal à la Rive-Sud, la Rive-Nord, l'Ouest-de-l'Île et l'aéroport international Montréal-Trudeau.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
