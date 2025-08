Alstom inaugure un centre de compétences à Astana (Kazakhstan)

Alstom a annoncé l'ouverture de son premier centre de compétences en signalisation à Astana (Kazakhstan). Ce nouveau hub stratégique vise à soutenir la modernisation du réseau ferroviaire national grâce à des technologies avancées et au développement local d'ingénierie.



Le centre fournira un support technique de haut niveau et des solutions adaptées aux besoins de l'opérateur national KTZ (Kazakhstan Temir Zholy). Il servira également de centre de formation pour les ingénieurs locaux et renforcera l'écosystème ferroviaire du pays.



Jérôme Boyet, directeur général pour l'Asie centrale et occidentale, déclare que cette implantation marque 'une étape importante' au-delà des activités traditionnelles, soulignant la production de solutions 'au Kazakhstan, pour le Kazakhstan'.



Équipé de la technologie de poste d'aiguillage Onvia Lock, déjà en service dans 85 gares de KTZ, le centre assurera aussi la maintenance, la documentation technique et les certifications liées aux projets ferroviaires kazakhs.