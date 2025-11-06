Alstom annonce l'ouverture d'un nouvel atelier de révision et de réparation de composants ferroviaires à Crewe (Royaume-Uni), fruit d'un investissement de plusieurs millions de livres sterling. Ce site comprend une zone dédiée aux systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC) ainsi que des bureaux modernisés respectant le patrimoine industriel du site.
L'investissement, de plus de 2 millions de livres, permet de doubler la capacité de traitement des unités HVAC, désormais portée à 35 par semaine, avec un objectif de 50 d'ici janvier.
Plus de 100 emplois qualifiés seront créés à terme. Steve Harvey, directeur des services UK et Irlande, souligne que cette expansion assure la pérennité des opérations et renforce la capacité à mieux servir les clients à travers le pays.
Le site de Crewe, ouvert en 1843, abrite également le centre d'excellence britannique d'Alstom pour la révision des bogies, roues et moteurs de traction, et produira bientôt ceux des trains à grande vitesse HS2.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.