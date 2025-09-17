Alstom annonce avoir installé et certifié le système européen de contrôle des trains (ETCS) de niveau 1 sur la rame tête de série de la classe 22000 d'Iarnrod Éireann (Irish Rail), une première en Irlande.
La rame 22001 a obtenu les certifications de sécurité et conformité de l'organisme indépendant RINA. Ce système remplacera les solutions existantes et sera intégré en standard à la future flotte DART+.
Selon Julie Williams, cheffe de projet chez Alstom, ce jalon 'pose les bases du déploiement de la nouvelle flotte et illustre l'engagement pour des solutions ferroviaires modernes et sûres'.
Réalisé avec Irish Rail, le projet s'inscrit dans le programme DART+, qui prévoit la livraison de 37 trains X'trapolis, dont 31 à batteries, et constitue l'une des plus grandes installations ETCS de niveau 1 en Europe.
Alstom installe le premier système ETCS en Irlande
Publié le 17/09/2025 à 11:52
