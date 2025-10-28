Alstom lance la production de dix nouveaux trains pour la ligne Elizabeth

Alstom lance la production de dix nouveaux trains pour la ligne Elizabeth à l'usine de Derby Litchurch Lane.



Ces dix nouveaux trains construits à Derby permettront au service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni de répondre à la demande croissante.



Depuis son ouverture en 2022, la ligne Elizabeth est rapidement devenue le service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni, avec une moyenne de 800 000 trajets effectués chaque jour.



Rob Whyte, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande, a déclaré : ' Non seulement ces nouveaux trains Aventra permettront à Transport for London de continuer à exploiter avec succès la ligne Elizabeth alors que la demande des passagers augmente, mais ils continueront également à soutenir les emplois à forte valeur ajoutée dans le secteur manufacturier et la chaîne d'approvisionnement dans les East Midlands et dans tout le Royaume-Uni. '