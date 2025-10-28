Alstom lance la production de dix nouveaux trains pour la ligne Elizabeth à l'usine de Derby Litchurch Lane.
Ces dix nouveaux trains construits à Derby permettront au service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni de répondre à la demande croissante.
Depuis son ouverture en 2022, la ligne Elizabeth est rapidement devenue le service ferroviaire le plus fréquenté du Royaume-Uni, avec une moyenne de 800 000 trajets effectués chaque jour.
Rob Whyte, directeur général d'Alstom pour le Royaume-Uni et l'Irlande, a déclaré : ' Non seulement ces nouveaux trains Aventra permettront à Transport for London de continuer à exploiter avec succès la ligne Elizabeth alors que la demande des passagers augmente, mais ils continueront également à soutenir les emplois à forte valeur ajoutée dans le secteur manufacturier et la chaîne d'approvisionnement dans les East Midlands et dans tout le Royaume-Uni. '
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
