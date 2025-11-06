Alstom annonce l'ouverture d'un nouveau centre de révision et de réparation de composants ferroviaires au sein de son usine de Crewe au Royaume-Uni.
Outre un espace ultramoderne dédié à la remise à neuf des unités de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), Alstom a également aménagé une série de nouveaux bureaux dans le cadre d'un investissement de plusieurs millions de livres sterling.
Une unité CVC contrôle la température, l'humidité et la qualité de l'air dans un train.
Les équipements récemment installés par Alstom à Crewe permettent d'inspecter de manière experte les unités CVC des trains.
Avant l'ouverture de la nouvelle installation, Crewe Works était en mesure de traiter environ 16 unités CVC par semaine. Ce chiffre a désormais doublé pour atteindre 35 et devrait atteindre environ 50 d'ici janvier, lorsque la zone CVC sera encore agrandie.
' Cette expansion nous permet non seulement d'assurer la pérennité de nos activités, mais aussi de mieux servir nos clients à travers le pays grâce à une capacité et des compétences accrues ', a déclaré Steve Harvey, directeur des services pour le Royaume-Uni et l'Irlande chez Alstom.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.