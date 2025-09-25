Alstom annonce l'ouverture de plus de 150 postes à son siège social régional des Amériques situé à Saint-Bruno-de-Montarville, au Québec. Les recrutements concernent notamment l'ingénierie, l'approvisionnement, les finances, l'informatique et la gestion de projet.
Le groupe organise une soirée carrière le 25 septembre 2025 pour lancer sa campagne. Ce site joue un rôle clé dans l'exécution de grands contrats récents, dont les trains M9-A pour la Metropolitan Transportation Authority à New York, 200 voitures additionnelles pour New Jersey Transit, ainsi que les projets de tramway de Québec et de métro de Toronto.
Marie Couillard, directrice générale du site, souligne l'importance stratégique du centre pour l'innovation et l'économie régionale. Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques, met en avant la qualité de la main-d'oeuvre québécoise et son rôle dans la croissance nord-américaine du groupe.
Le site emploie actuellement 940 personnes.
