Alstom reconduit ses objectifs annuels après un troisième trimestre robuste

Au troisième trimestre de son exercice fiscal 2025/26 (du 1er octobre au 31 décembre 2025), Alstom a plus que doublé le montant de ses commandes sur un an pour atteindre 9,6 milliards d'euros. Son chiffre d'affaires est en hausse de 2,6 %, à 4,8 MdsEUR. Après prise en compte des effets défavorables de change, la croissance organique du chiffre d'affaires s'établit à 5,9 % sur ce trimestre. Le volume de commandes sur neuf mois atteint ainsi 20 MdsEUR (+34,2% en organique) et le chiffre d'affaires 13,9 MdsEUR (+7,2% en organique).

Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint 100,3 MdsEUR.



Suite à cette publication trimestrielle, Alstom a maintenu ses perspectives pour cet exercice fiscal et ses ambitions à moyen terme.



Le groupe indique viser un ratio commandes/chiffre d'affaires supérieur à 1 (notamment dans le Matériel roulant), une croissance organique du CA au-delà de 5%, une marge d'exploitation ajustée autour de 7% et un free cash-flow compris entre 200 et 400 MEUR.



En outre, sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, Alstom prévoit de générer au moins 1,5 MdEUR de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.