Le carnet de commandes au 31 décembre 2025 a atteint 100,3 MdsEUR.

Suite à cette publication trimestrielle, Alstom a maintenu ses perspectives pour cet exercice fiscal et ses ambitions à moyen terme.

Le groupe indique viser un ratio commandes/chiffre d'affaires supérieur à 1 (notamment dans le Matériel roulant), une croissance organique du CA au-delà de 5%, une marge d'exploitation ajustée autour de 7% et un free cash-flow compris entre 200 et 400 MEUR.

En outre, sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, Alstom prévoit de générer au moins 1,5 MdEUR de cash-flow libre, le besoin en fonds de roulement lié aux contrats étant un facteur défavorable sur cette période.