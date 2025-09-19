Alstom annonce avoir obtenu pour la deuxième année consécutive la médaille EcoVadis Platinum, avec un score record de 93/100 lors de l'évaluation 2025. Ce résultat place le groupe parmi le top 1% des entreprises les mieux notées en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE).
Véronique Andriès, vice-présidente RSE, souligne que 'le développement durable est une valeur fondamentale qui façonne tous les aspects de notre activité'.
L'évaluation EcoVadis se fonde sur quatre dimensions : environnement, conditions de travail et droits de l'homme, éthique et achats durables.
Alstom met en avant ses progrès sur l'éco-conception (25,8% de matériaux recyclés dans son matériel roulant), la sécurité et l'inclusion sociale, l'éthique (lutte anticorruption et mécanismes d'alerte), ainsi que le suivi de 93% de ses fournisseurs sur les standards RSE, dont 98% ont signé sa charte d'éthique.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).