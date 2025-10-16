Alstom annonce l'entrée en service du premier métro MF19 sur la ligne 10, marquant le lancement du renouvellement du matériel roulant du métro parisien. Financé à 100% par Île-de-France Mobilités et exploité par la RATP, le MF19 remplacera progressivement les rames de huit lignes (10, 7bis, 3bis, 13, 12, 8, 3 et 7).
Ce nouveau train, conçu et fabriqué par Alstom, se distingue par son confort accru (ventilation réfrigérée, éclairage LED, ports USB), son accessibilité renforcée et sa modularité (versions à 4 ou 5 voitures, conduite automatique ou manuelle).
Le système de contrôle de vitesse embarqué d'Alstom, conforme au programme Octys de la RATP, a été déployé avec succès sur la ligne 10 pour garantir sécurité et régularité.
Le projet mobilise 2 300 collaborateurs sur huit sites français, dont Valenciennes, Crespin et Villeurbanne, et s'inscrit dans la stratégie d'Alstom de modernisation durable des transports urbains.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
