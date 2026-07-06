Alstom poursuit sur sa lancée de la fin de semaine

Alstom s'inscrit en belle hausse à la Bourse de Paris (+5,03%, à 16,82 euros) et pourrait même enchaîner une troisième séance consécutive de nette progression. Le groupe est portée par la publication, vendredi soir, de son "aide-mémoire" en amont de la publication de ses commandes et de son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Dans son document, Alstom s'est contenté de rappeler les deux commandes importantes (plus de 200 millions d'euros) remportées au premier trimestre et ses objectifs. La société vise toujours une croissance organique de ses ventes d'environ 5% sur l'exercice 2026-2027. La marge d'Ebit ajusté devrait quand à elle se situer à environ 6,5% et la production de voiture est attendue entre 4 400 et 4 500 unités.



Dans une analyse, Oddo BHF dit anticiper des petites commandes (inférieures à 200 millions d'euros) dans la fourchette basse des derniers premiers trimestres. Cette relative faiblesse des commandes est toutefois en ligne avec les anticipations du groupe qui avait indiqué prévoir un second semestre plus fort que le premier.



Les analystes visent une hausse organique du chiffre d'affaires trimestriel de 3,6%, inférieure à l'objectif annuel de 5%, en raison de la fin de gros contrats de l'activité Systèmes au Mexique et en Egypte. Ce niveau ne remet toutefois pas en cause l'objectif de 5% pour l'année pleine (un contrat aux Philippines devrait débuter prochainement).



Oddo BHF mise sur le fait que le groupe devrait confirmer ses objectifs annuels. En guise de conclusion, les analystes indiquent que "si l'arrivée du nouveau et le profit warning d'avril ont ouvert une période d'incertitudes, nous jugeons positivement le diagnostic posé et les premières mesures correctives mises en place". La recommandation est à surperformance et l'objectif de cours fixé à 24 euros.