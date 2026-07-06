Alstom poursuit sur sa lancée de la fin de semaine
Alstom s'inscrit en belle hausse à la Bourse de Paris (+5,03%, à 16,82 euros) et pourrait même enchaîner une troisième séance consécutive de nette progression. Le groupe est portée par la publication, vendredi soir, de son "aide-mémoire" en amont de la publication de ses commandes et de son chiffre d'affaires du premier trimestre.
Dans son document, Alstom s'est contenté de rappeler les deux commandes importantes (plus de 200 millions d'euros) remportées au premier trimestre et ses objectifs. La société vise toujours une croissance organique de ses ventes d'environ 5% sur l'exercice 2026-2027. La marge d'Ebit ajusté devrait quand à elle se situer à environ 6,5% et la production de voiture est attendue entre 4 400 et 4 500 unités.
Dans une analyse, Oddo BHF dit anticiper des petites commandes (inférieures à 200 millions d'euros) dans la fourchette basse des derniers premiers trimestres. Cette relative faiblesse des commandes est toutefois en ligne avec les anticipations du groupe qui avait indiqué prévoir un second semestre plus fort que le premier.
Les analystes visent une hausse organique du chiffre d'affaires trimestriel de 3,6%, inférieure à l'objectif annuel de 5%, en raison de la fin de gros contrats de l'activité Systèmes au Mexique et en Egypte. Ce niveau ne remet toutefois pas en cause l'objectif de 5% pour l'année pleine (un contrat aux Philippines devrait débuter prochainement).
Oddo BHF mise sur le fait que le groupe devrait confirmer ses objectifs annuels. En guise de conclusion, les analystes indiquent que "si l'arrivée du nouveau et le profit warning d'avril ont ouvert une période d'incertitudes, nous jugeons positivement le diagnostic posé et les premières mesures correctives mises en place". La recommandation est à surperformance et l'objectif de cours fixé à 24 euros.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (43,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (38,4%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (9,4%) ;
- infrastructures ferroviaires (9,1%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (14,3%), Europe (45,1%), Amériques (16,3%), Asie-Pacifique (11,7%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (12,6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.