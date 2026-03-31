Südzucker s'envole grâce au revirement spectaculaire de Barclays et Alstom accélère après un contrat majeur de 700 millions d'euros, tandis que SoftwareOne séduit par sa rentabilité. A l'inverse, Inventiva s'effondre sous le poids de pertes et Clariant subit la sévérité de Goldman Sachs, alors que le secteur pharmaceutique reste sous pression.

Actions en hausse



Südzucker (+7%) : profite d'un retournement spectaculaire de Barclays qui abandonne sa recommandation de vente pour passer à l'achat, propulsant l'objectif de 9 EUR à 15 EUR. Le sucrier allemand convainc le broker britannique de changer radicalement de cap.



Alstom (+5%) : décroche un contrat systèmes de 700 MEUR dans la région AMECA (Afrique, Moyen-Orient, Asie centrale), représentant 30% d'un projet total de 2,75 MdsUSD au sein d'un consortium. L'équipementier ferroviaire français enregistre cette commande au T4 de son exercice fiscal, sans dévoiler l'identité du client.



SoftwareOne (+4%) : fait passer la pilule d'un dividende amputé de moitié (0,15 CHF vs 0,27 CHF attendus) grâce à un Ebitda ajusté explosant de 24% à 277 MCHF. Le prestataire suisse mise sur l'opérationnel pour convaincre, visant une croissance de 5% et une marge Ebitda à 23% en 2026.



Getlink (+3%) : dans le viseur de Mundy's qui envisage de porter sa participation de 15,5% à 25% du capital sans chercher le contrôle. L'opérateur du tunnel sous la Manche voit un deuxième gros actionnaire se renforcer après Eiffage (29,4%).



Edenred (+2%) : limite la casse malgré JP Morgan qui rabote son objectif de 35 EUR à 31 EUR tout en maintenant surpondérer. Le spécialiste français des titres de services conserve la confiance du broker américain avec un potentiel encore jugé positif.



Actions en baisse



Inventiva (-14%) : la biopharmaceutique publie des résultats décevants, marqués par une perte nette annuelle de -354,1 MEUR en 2025 contre -184,2 MEUR en 2024. La perte opérationnelle se creuse également à -141 MEUR, dépassant les -97,6 MEUR de l'exercice précédent.



Clariant (-3%) : après une semaine dans le vert, le producteur de produits chimiques subit une note d'analyse de Goldman Sachs. La banque d'affaires maintient sa recommandation de "vendre" et réduit l'objectif de cours de 8 à 7,50 CHF.



Dermapharm (-2%) : après un repli de son chiffre d'affaires l'an dernier, le fabricant de produits pharmaceutiques anticipe des revenus inférieurs aux attentes pour l'année en cours. Cette prudence se traduit également par une révision à la baisse du dividende.



Aker (-2%) : l'exportateur de pétrole subit aussi une dégradation de recommandation de la part de Norne Securities AS, qui passe de "conserver" à "vendre". Malgré un objectif de cours relevé de 280 NOK à 320 NOK, le marché sanctionne ce changement de conseil.