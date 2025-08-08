Alstom présente la locomotive Traxx pour la Roumanie

Alstom annonce avoir dévoilé le 7 août 2025 à Bucarest Nord le design de la locomotive électrique Traxx Universal destinée à l'Autorité roumaine de réforme des chemins de fer (ARF) et lancé sa phase d'essais dynamiques à Faurei.



Ce contrat signé en 2024 porte sur 16 locomotives et 20 ans de maintenance, avec une option de prolongation. Capable d'atteindre 200 km/h et de tracter jusqu'à 16 voitures, la locomotive sera équipée du système embarqué ERTMS pour optimiser efficacité et sécurité.



Gabriel Stanciu, directeur général pour la Roumanie, la Bulgarie et la Moldavie, souligne que ces matériels 'donneront un coup de fouet aux capacités de mobilité durable' du pays.



Les livraisons débuteront au premier semestre 2026.