Alstom présente ses innovations ferroviaires en Chine

Alstom annonce sa participation au salon MetroTrans 2025, organisé du 18 au 20 septembre à Qingdao (Chine). Le groupe y dévoilera en première mondiale le train de banlieue Adessia Stream, fruit de plus de 20 ans d'évolution et déjà présent dans plus de 30 villes.



Le portefeuille Adessia a récemment enregistré deux commandes majeures : un contrat de 538 MEUR en Nouvelle-Zélande pour 18 trains à batteries et leur maintenance sur 35 ans, ainsi qu'une commande de 1,0 MdEUR de NJ Transit aux États-Unis.



Le salon mettra également en avant les systèmes Innovia (APM et monorail), le métro Movia ainsi qu'une large gamme de composants : systèmes de traction, moteurs, bogies Flexx et amortisseurs Dispen.



Ming Geng, directeur général d'Alstom Chine, souligne que 'l'urban rail entre dans une nouvelle phase de développement coordonné' et insiste sur l'importance de l'innovation locale et de la durabilité.



Présent en Chine depuis plus de 60 ans avec 11 coentreprises et près de 10 000 employés, Alstom y dispose d'une offre complète allant du matériel roulant aux systèmes de signalisation.