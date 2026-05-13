Alstom (+2,5%, à 17,25 euros) se distingue au sein du SBF 120, après la présentation de ses résultats annuels sur l'exercice fiscal 2025-2026. Ce dernier a été marqué par une performance commerciale record, mais aussi par des difficultés d'exécution sur certains contrats de matériel roulant.

Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4%, à 19,171 milliards d'euros, tandis que le résultat d'exploitation ajusté a reculé de 1%, à 1,168 MdEUR, faisant passer la marge d'exploitation ajustée de 6,4 à 6,1%. Elle a été pénalisée par des effets de change défavorable, un effet de périmètre lié à la cession de l'activité signalisation en Amérique du Nord, les investissements en R&D et l'exécution de projets.



Enfin, le résultat net part du groupe a été multiplié par plus de deux en passant de 149 à 324 MEUR.



En ce qui concerne la performance commerciale, sur l'exercice 2025-2026, les commandes reçues ont augmenté de 39%, à 27,628 MdsEUR, portant le carnet de commandes à 104,4 MdsEUR.



Dans ses commentaires, Jefferies estime que "les résultats sont en ligne avec les chiffres préliminaires, malgré les commentaires de la direction qui souligne que la production de voitures a été plus faible au quatrième trimestre".



Chez Oddo BHF, même son de cloche. L'analyste relève que "le groupe a évoqué un pipeline d'opportunités de 210 MdsEUR sur trois ans, ce qui indique peu d'impact de la crise au Moyen-Orient".



Des objectifs confirmés



Pour l'exercice 2026-2027, Alstom vise une croissance organique de son chiffre d'affaires d'environ 5%, contre 7% sur 2025-2026, un nombre de voitures produites entre 4 400 et 4 500 (4 284 précédemment), une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et une génération de cash-flow libre positive.



De son côté, Jefferies révèle que "le consensus table sur une croissance organique des ventes de 5,2%, sur une marge d'Ebit ajustée de 6,5% et sur un flux de trésorerie d'environ 76 MEUR. La recommandation de la banque d'investissement américaine est à l'achat, avec une cible de cours de 25 EUR. Oddo BHF est également à surperformance et vise également 25 EUR.