Alstom publie son premier rapport d'impact pour ses 70 ans au Brésil

Alstom annonce la parution de son premier "Impact Report" au Brésil, à l'occasion de ses 70 ans de présence dans le pays. Le document met en avant une contribution de 763 millions de dollars au PIB brésilien au cours de l'exercice 2024/2025, dont 600 millions issus de sa chaîne d'approvisionnement, ainsi que plus de 5800 emplois directs et indirects soutenus.



Présente dans 81% du transport ferroviaire de passagers, l'entreprise indique s'appuyer sur 606 fournisseurs locaux, représentant 78% de ses achats pour un total de 144 MEUR injectés dans l'économie.

"Notre technologie transporte plus de 6 millions de passagers par jour au Brésil", rapporte Suely Sola, directrice générale d'Alstom Brésil.



Son site de Taubaté, centre d'excellence pour les voitures en acier inoxydable, a reçu 130 millions de dollars d'investissements sur quatre ans et produit des trains pour le marché brésilien et international.



L'entreprise poursuit par ailleurs une feuille de route active en matière de mobilité durable, avec un suivi renforcé de ses indicateurs environnementaux et une participation aux discussions internationales sur les transports bas carbone.