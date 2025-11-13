Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 9,1 milliards d'euros au cours du premier semestre 2025/26, en croissance de 3 % en données publiées et de 8 % sur une base organique par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent.
Le chiffre d'affaires de l'activité Matériel Roulant a atteint 4 665 millions d'euros, représentant une augmentation de 3 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, porté par une bonne performance en France, aux États-Unis et en Italie.
Le nombre de voitures produites a atteint 2 017 lors du premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26, globalement stable comparé à la même période lors de l'exercice fiscal précédent.
Le résultat d'exploitation d'Alstom avant amortissement et dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l'estimation de l'allocation du prix d'achat (APA) s'établit à 443 millions d'euros.
le résultat net part du Groupe s'élève à 220 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025/26, contre 53 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024/25.
Au niveau des perspectives pour l'exercice fiscal 2025/26, la direction s'attend à un ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l'activité Matériel Roulant.
Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 5 % (contre entre 3 % et 5 % précédemment), une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 7 % et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d'euros.
Sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d'euros de cash-flow libre.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
