Alstom réalise un résultat net part du Groupe de 220 ME au premier semestre

Le chiffre d'affaires d'Alstom s'élève à 9,1 milliards d'euros au cours du premier semestre 2025/26, en croissance de 3 % en données publiées et de 8 % sur une base organique par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent.



Le chiffre d'affaires de l'activité Matériel Roulant a atteint 4 665 millions d'euros, représentant une augmentation de 3 % sur une base publiée et 6 % sur une base organique, porté par une bonne performance en France, aux États-Unis et en Italie.



Le nombre de voitures produites a atteint 2 017 lors du premier semestre de l'exercice fiscal 2025/26, globalement stable comparé à la même période lors de l'exercice fiscal précédent.



Le résultat d'exploitation d'Alstom avant amortissement et dépréciation des actifs exclusivement valorisés lors de l'estimation de l'allocation du prix d'achat (APA) s'établit à 443 millions d'euros.



le résultat net part du Groupe s'élève à 220 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2025/26, contre 53 millions d'euros au premier semestre de l'exercice 2024/25.



Au niveau des perspectives pour l'exercice fiscal 2025/26, la direction s'attend à un ratio ' commandes sur chiffre d'affaires ' au-dessus de 1 pour le Groupe comme pour l'activité Matériel Roulant.



Il vise une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à 5 % (contre entre 3 % et 5 % précédemment), une marge d'exploitation ajustée prévue à environ 7 % et une génération de cash-flow libre dans une fourchette de 200 à 400 millions d'euros.



Sur les trois années allant de l'exercice 2024/25 à l'exercice 2026/27, le Groupe prévoit de générer au moins 1,5 milliard d'euros de cash-flow libre.