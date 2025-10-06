Alstom annonce que son unité Services en Espagne a reçu le prestigieux Brunel Award, décerné par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et le Watford Group, pour le projet de modernisation des trains de la série 112 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Lancé en 2021, le programme porte sur la rénovation de 22 rames afin de prolonger leur durée de vie de 15 ans et d'améliorer le confort des passagers. Le premier train rénové circule déjà sur la ligne Barcelone-Vallès depuis mars, et une deuxième rame doit entrer en service en novembre.
Les améliorations incluent un nouvel aménagement intérieur, un système d'information voyageurs modernisé, une vidéosurveillance avancée, des espaces accessibles, ainsi que de nouveaux équipements tels que ports USB et sièges repensés.
Cette distinction souligne l'expertise d'Alstom en matière de conception durable et d'innovation dans le secteur ferroviaire international.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
