Alstom reçoit un Brunel Award pour la modernisation des trains en Espagne

Alstom annonce que son unité Services en Espagne a reçu le prestigieux Brunel Award, décerné par l'Union internationale des chemins de fer (UIC) et le Watford Group, pour le projet de modernisation des trains de la série 112 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).



Lancé en 2021, le programme porte sur la rénovation de 22 rames afin de prolonger leur durée de vie de 15 ans et d'améliorer le confort des passagers. Le premier train rénové circule déjà sur la ligne Barcelone-Vallès depuis mars, et une deuxième rame doit entrer en service en novembre.



Les améliorations incluent un nouvel aménagement intérieur, un système d'information voyageurs modernisé, une vidéosurveillance avancée, des espaces accessibles, ainsi que de nouveaux équipements tels que ports USB et sièges repensés.



Cette distinction souligne l'expertise d'Alstom en matière de conception durable et d'innovation dans le secteur ferroviaire international.