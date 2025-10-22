Alstom annonce une commande supplémentaire de SNCF Voyageurs pour 30 trains Avelia Horizon de nouvelle génération pour un montant de près de 1,4 milliard d'euros, ainsi que des options pouvant aller jusqu'à 20 rames additionnelles.
Les premières livraisons dans le cadre de cette commande sont attendues en 2031. Cette commande porte sur la version quadri-tension de ce train à très grande vitesse répondant aux besoins de circulation européenne.
Ces rames internationales circuleront en effet sous la bannière Eurostar en Allemagne, en Belgique, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni (jusqu'à Londres) via le tunnel sous la Manche, une première pour un train à grande vitesse à deux niveaux.
Cette troisième levée de tranche optionnelle du contrat cadre entre SNCF Voyageurs et Alstom, complète les 115 trains déjà commandés par SNCF Voyageurs, dont 100 destinés à l'exploitation commerciale en France et 15 en Europe.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
