Alstom annonce le retour en service du premier train Class 376 Electrostar entièrement rénové, mené avec Southeastern et Eversholt Rail. Cette remise à niveau de milieu de vie vise à améliorer nettement le confort sur les liaisons Metro entre le Kent et le sud-est de Londres, grâce à des intérieurs modernisés, des sièges rénovés, des prises et ports USB à chaque place ainsi qu'un éclairage LED.
Le programme prévoit la rénovation des 36 trains, incluant 11 000 sièges, plus de 4000 prises et l'installation d'environ 29 000 éléments intérieurs, tandis que chaque unité adoptera une nouvelle livrée bleue. Les travaux, réalisés au Grove Park Centre of Excellence, s'échelonneront jusqu'en 2027.
Dan Paris, directeur de la maintenance de la flotte chez Southeastern, évoque un jalon important dans leur plan global d'amélioration du matériel roulant. Paul Sutherland, directeur des services clients chez Eversholt Rail, réaffirme pour sa part l'engagement à moderniser les flottes pour renforcer l'expérience passagers.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
