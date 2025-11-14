Plusieurs dossiers ont profité de publications solides et d'objectifs confirmés, notamment dans la tech, l'industrie et le luxe, alors que d'autres ont plié sous l'effet de révisions de guidance, d'incertitudes réglementaires ou de mouvements d'actionnaires, illustrant un marché qui récompense la visibilité et sanctionne la moindre fragilité.

Actions en hausse :

Bechtle (+16%) s’envole après un troisième trimestre supérieur aux attentes et la confirmation des objectifs annuels, le groupe visant un sprint final au T4 avec une intensification de la dynamique commerciale et une progression attendue de 25% du résultat avant impôts.

PPHE Hotel Group (+11%) bondit après que Boris Ivesha a confirmé, aux côtés d’Eli Papouchado, leur intention d’organiser des réunions avec des investisseurs financiers pour discuter d’options stratégiques, alors que les deux actionnaires contrôlent ensemble environ 44% des droits de vote et n’ont reçu à ce stade aucune offre pour leur participation.

Siemens Energy (+10%) progresse après le relèvement de ses objectifs à long terme, avec une marge visée à 14-16% et une croissance à deux chiffres d’ici 2028, le retour au dividende et l’amélioration de Gamesa soutenant le sentiment, dans la foulée du repli de Siemens (-3%) hier après l’annonce de la déconsolidation de sa participation dans Siemens Healthineers.

Compagnie Financière Richemont (+8%) progresse après une accélération des ventes au 2e trimestre portée par la joaillerie et des résultats semestriels supérieurs aux attentes, tandis que les propos du président sur un possible accord prochain entre la Suisse et les Etats-Unis pour alléger des droits de douane de 39% soutiennent le titre, avec RBC qui reste neutre et Jefferies toujours à l’achat.

Alstom (+5%) avance après un premier semestre en croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse organique de 8%, une marge d’exploitation ajustée portée à 6,4% et des perspectives relevées sur l’exercice, malgré un cash-flow libre encore négatif, tandis que les analystes restent constructifs avec JP Morgan à l’achat et UBS neutre.

Orkla (+5%) avance après des résultats légèrement supérieurs aux attentes au T3, avec un chiffre d’affaires en hausse de 4% à 17,9 MdsNOK et un résultat opérationnel porté à 1,64 MdNOK, tandis que le lancement d’un programme de rachat d’actions de 4 MdsNOK soutient le titre.

Lufthansa (+2%) avance après l’accord gouvernemental prévoyant une baisse d’environ 10% des taxes et redevances pour le transport aérien en Allemagne, un allègement attendu dès 2026 qui doit faire reculer le coût de localisation et renforcer la compétitivité du secteur.

Actions en baisse :

Acciona Energía (-8%) recule après l’obtention des consentements permettant de remplacer la société garante de ses obligations EMTN au sein du groupe, une modification technique qui intervient dans un contexte opérationnel moins porteur avec une capacité installée de 15 159 MW (+5,8% sur un an) mais une production inférieure aux attentes, un prix moyen ramené à 62,3 EUR/MWh et un objectif d’EBITDA opérationnel réduit d’environ 5% autour de 1,50-1,75 MdEUR.

Bavarian Nordic (-6%) cède du terrain après la démission immédiate du président du conseil à la suite de l’échec de l’offre de rachat Nordic Capital-Permira, une gouvernance chahutée qui prend le pas sur de bons fondamentaux au T3, avec un chiffre d’affaires de 1,8 MdDKK, un EBIT de 1,15 MdDKK, l’activité Santé des voyageurs à son meilleur niveau historique et des prévisions confirmées autour de 6 MdsDKK de revenus et d’une marge d’EBITDA d’environ 26% pour l’exercice.

Sonova (-6%) recule après l’annonce d’une réorganisation de sa distribution en quatre grandes régions et le départ du COO, un changement de gouvernance qui intervient alors que le premier semestre montre des résultats en retrait avec un chiffre d’affaires de 1,82 MdCHF, un bénéfice net de 188 MCHF et une marge EBIT ramenée à 15,8%, malgré le maintien de la guidance d’une croissance de 5 à 9% à taux constants pour l’exercice 2026.

Bridgepoint (-4%) cède du terrain après la vente de 3% du capital dans le cadre d’un placement secondaire mené par BNP Paribas, soit 24,4 millions d’actions cédées à 2,75 GBP l’unité par 48 salariés actuels et anciens via Burgundy C Nominees, l’opération faisant suite à l’expiration partielle des clauses de lock-up post-IPO tandis qu’environ 167 millions d’actions restent encore verrouillées jusqu’en juillet 2026.

Infineon (-4%) recule malgré un relèvement d’objectifs des analystes, Berenberg et Warburg confirmant l’achat et rehaussant les objectifs de cours à 41-42 EUR, les perspectives 2026 étant jugées prudentes avec une croissance modérée du chiffre d’affaires attendue et une contribution clé des systèmes d’alimentation pour centres de données d’IA (≈1,5 Md EUR en 2026), tandis que Deutsche Bank souligne un potentiel « exceptionnel » pour 2027.

Pluxee (-4%) recule après la dégradation de Deutsche Bank passée d’ “achat” à “conserver”, avec un objectif de cours abaissé de 33 à 23 EUR dans le sillage d’une révision marquée des prévisions de résultats liée à la nouvelle réglementation moins favorable au Brésil, qui représente environ 29% du chiffre d’affaires du groupe.

Land Securities (-3%) reflue malgré un chiffre d’affaires en progression à 431 MGBP au premier semestre, le marché réagissant surtout à la chute du bénéfice net à 97 MGBP (vs 244 MGBP un an plus tôt), même si le dividende est relevé à 0,19 GBP par action et que la guidance reste positive avec une croissance visée du BPA EPRA dans le haut de la fourchette 2-4% pour l’exercice 2026.