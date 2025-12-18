Alstom remporte un contrat d'un milliard de dollars en Australie
Alstom a annoncé jeudi avoir remporté, dans le cadre d'un consortium, un contrat d'un milliard d'euros portant sur la construction d'une boucle ferroviaire suburbaine autour de Melbourne, le plus grand chantier ferroviaire actuel en Australie.
Dans un communiqué, l'équipementier français indique avoir été retenu en vue de fournir le matériel roulant, l'infrastructure numérique, la signalisation et la maintenance, ainsi que l'intégration du système complet, nécessaires pour la finalisation du projet.
C'est site local de Dandenong qui assemblera et livrera les 13 rames de métro automatisées Metropolis de quatre voitures, dont il assurera la maintenance pendant une période de 15 ans.
Cette flotte sera ensuite entretenue dans un dépôt spécialement construit à Heatherton, lequel pourra à terme accueillir 36 rames.
Dans sa totalité, le chantier porte sur la conception d'une boucle complète de 90 km dans la grande banlieue de Melbourne, dont la première phase, la section "SRL Est", doit s'étendre sur 26 km et comprend six stations souterraines.
Le contrat attribué par la Suburban Rail Loop Authority à l'alliance "TransitLinX" qu'il a constituée avec ses partenaires John Holland, KBR, WSP et RATP Dev., affiche une valeur totale de 4,9 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars australiens).
Alstom précise que ses première rames Metropolis devraient entrer en service en 2035.
A la Bourse de Paris, l'action Alstom progressait de 1% jeudi matin dans le sillage de cette annonce, surperformant un indice SBF 120 en légère hausse de 0,1%.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.