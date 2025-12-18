Alstom a annoncé jeudi avoir remporté, dans le cadre d'un consortium, un contrat d'un milliard d'euros portant sur la construction d'une boucle ferroviaire suburbaine autour de Melbourne, le plus grand chantier ferroviaire actuel en Australie.

Dans un communiqué, l'équipementier français indique avoir été retenu en vue de fournir le matériel roulant, l'infrastructure numérique, la signalisation et la maintenance, ainsi que l'intégration du système complet, nécessaires pour la finalisation du projet.



C'est site local de Dandenong qui assemblera et livrera les 13 rames de métro automatisées Metropolis de quatre voitures, dont il assurera la maintenance pendant une période de 15 ans.



Cette flotte sera ensuite entretenue dans un dépôt spécialement construit à Heatherton, lequel pourra à terme accueillir 36 rames.



Dans sa totalité, le chantier porte sur la conception d'une boucle complète de 90 km dans la grande banlieue de Melbourne, dont la première phase, la section "SRL Est", doit s'étendre sur 26 km et comprend six stations souterraines.



Le contrat attribué par la Suburban Rail Loop Authority à l'alliance "TransitLinX" qu'il a constituée avec ses partenaires John Holland, KBR, WSP et RATP Dev., affiche une valeur totale de 4,9 milliards d'euros (8,8 milliards de dollars australiens).



Alstom précise que ses première rames Metropolis devraient entrer en service en 2035.



A la Bourse de Paris, l'action Alstom progressait de 1% jeudi matin dans le sillage de cette annonce, surperformant un indice SBF 120 en légère hausse de 0,1%.