Alstom a annoncé vendredi avoir remporté un contrat de dix ans avec Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) pour la maintenance de trains de métro dans le cadre d'un accord valorisé autour de 42 millions d'euros.
Le contrat doit couvrir du matériel roulant fourni par Bombardier, les machines et installations associées, ainsi que les services de nettoyage des rames et du dépôt de Badli.
Au cours actuel, le titre présente un PER 2025 de 9x avec un rendement inférieur à 3%.
Alstom remporte un contrat de 10 ans pour le métro de Delhi
Publié le 12/09/2025 à 17:16
