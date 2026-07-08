Dans le détail, l'accord porte sur près de 90 véhicules ferroviaires, dont des voitures-lits et des locomotives, et doit permettre de garantir la continuité de l'exploitation des trains de nuit et des liaisons essentielles entre Stockholm et le nord du pays.

Le communiqué précise que les travaux seront principalement réalisés à Luleå, où Alstom a développé une expertise complète en maintenance ferroviaire, couvrant plusieurs générations de technologies, du matériel roulant des années 1980 aux rames automotrices et locomotives modernes.

Le montant du contrat s'élève à plusieurs dizaines de millions d'euros.