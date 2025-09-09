Alstom annonce que NJ TRANSIT, plus grande agence de transport public du New Jersey, a exercé des options pour acquérir 200 voitures à deux niveaux Multilevel III et 12 locomotives bimodes ALP 45. La valeur du contrat atteint 1 milliard d'euros (1,1 milliard USD).
Cette nouvelle commande porte le total des véhicules Multilevel III achetés à 374.
Alstom précise que les voitures remplaceront des modèles âgés de 40 ans et permettront d'augmenter la capacité de plus de 12%, tout en améliorant fiabilité et confort. Les locomotives bimodes remplaceront certaines unités diesel et pourront fonctionner sous caténaires ou en mode diesel conforme aux normes Tier IV.
Cette commande 'réaffirme notre engagement à fournir des trains sûrs, fiables et confortables, conçus avec des caractéristiques écoénergétiques et durables', a ajouté Michael Keroullé, président d'Alstom Amériques.
La livraison des nouvelles voitures et locomotives devrait débuter au cours des prochains mois, précise Alstom.
