Alstom renforce son empreinte industrielle et économique en Espagne

Le groupe affiche une contribution importante au produit intérieur brut espagnol et une intégration profonde dans le tissu industriel local.

Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.



En Catalogne, le site de Santa Perpètua s'affirme comme un centre technologique de référence grâce à des investissements accrus dans la numérisation et la transition énergétique, couvrant désormais 26,5% de ses besoins électriques par l'énergie solaire.



Engagé dans la décarbonation, le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et intègre des critères d'éco-conception dans ses nouveaux matériels roulants.



Comme le souligne Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom en Espagne : "Alstom stimule la croissance et bâtit un réseau d'affaires résilient, prêt à la compétition mondiale". Cette performance est soutenue par une présence dans un tiers des trains en circulation dans le pays.



Le titre a reculé de 0,16% aujourd'hui à Paris mais affiche une progression de 1,3% depuis le début de l'année.

