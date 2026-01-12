Selon une étude du cabinet EY, Alstom a généré 7316 emplois en Espagne lors du dernier exercice, dont 2917 postes directs, pour une contribution totale de 400 millions d'euros au PIB national. Le groupe a réalisé des achats s'élevant à 530 millions d'euros auprès de près de 1000 fournisseurs locaux.
En Catalogne, le site de Santa Perpètua s'affirme comme un centre technologique de référence grâce à des investissements accrus dans la numérisation et la transition énergétique, couvrant désormais 26,5% de ses besoins électriques par l'énergie solaire.
Engagé dans la décarbonation, le groupe vise la neutralité carbone d'ici 2050 et intègre des critères d'éco-conception dans ses nouveaux matériels roulants.
Comme le souligne Leopoldo Maestu, directeur général d'Alstom en Espagne : "Alstom stimule la croissance et bâtit un réseau d'affaires résilient, prêt à la compétition mondiale". Cette performance est soutenue par une présence dans un tiers des trains en circulation dans le pays.
Le titre a reculé de 0,16% aujourd'hui à Paris mais affiche une progression de 1,3% depuis le début de l'année.
Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,1%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,3%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (14,3%) ;
- infrastructures ferroviaires (10,3%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (17,1%), Europe (39,6%), Amériques (19,8%), Asie-Pacifique (14,5%) et Moyen-Orient-Afrique-Asie centrale (9%).
