Alstom a signé un contrat avec PKP Intercity, l'opérateur ferroviaire national polonais.

Le contrat porte sur la livraison de 42 rames électriques à deux niveaux (EMU) Coradia Max, ainsi que 30 ans de maintenance complète.

Le contrat, d'une valeur de 6,9 milliards de zlotys (environ 1,6 milliard d'euros), comprend également une option d'achat de 30 trains supplémentaires.

La flotte de trains Coradia Max, capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h, sera conçue avec la contribution significative de l'équipe d'ingénieurs polonais d'Alstom et assemblée en Pologne,

' Une décennie après avoir révolutionné les voyages interurbains avec le Pendolino, nous sommes fiers de franchir une nouvelle étape avec PKP Intercity, en livrant une flotte qui incarne l'avenir du rail : plus rapide, plus écologique et plus confortable que jamais. ' a déclaré Andrew DeLeone, président d'Alstom Europe.