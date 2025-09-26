Alstom signe un contrat de signalisation ferroviaire en Pologne

Alstom annonce la signature d'un contrat avec l'entreprise de construction PORR pour installer des systèmes de contrôle du trafic ferroviaire sur la ligne 354, à Oborniki Wielkopolskie (Pologne). L'investissement comprend un nouveau tronçon de voie et un second pont sur la rivière Warta.



Les travaux concernent la section reliant la jonction Oborniki Wielkopolskie Most à la gare d'Oborniki Wielkopolskie, avec la mise à jour du centre de contrôle local Poznan-Pila et l'installation d'équipements sur la nouvelle voie d'évitement de Parkowo. La livraison est prévue au 2e trimestre 2026, conformément au calendrier du Plan national de relance.



'Grâce à notre expérience et nos solutions technologiques éprouvées, nous soutenons le développement d'une infrastructure ferroviaire stratégique pour les passagers et le fret', a mis en avant le directeur de la branche de Katowice, Adam Juretko.



Ce projet complète la modernisation de la ligne Poznan-Pila achevée en 2019 et inclut la création d'un nouveau quai à l'arrêt Oborniki Wielkopolskie Miasto, avec équipements modernisés pour les voyageurs.