Alstom signe un contrat ferroviaire en Europe pour environ 475 millions d'euros
Publié le 26/09/2025 à 08:15
L'identité de ce client n'a pas été divulguée.
|
Temps réel
Autres places de cotation
|Varia. 5j.
|Varia. 1 janv.
|22,18 EUR
|+3,74 %
|+6,02 %
|+2,97 %
|09:54
|Teleperformance plombé par Concentrix, Brunello Cucinello en PLS, Alten en forme
|09:52
|Alstom : signe un contrat en Pologne
|AO
Publié le 26/09/2025 à 08:15
|Teleperformance plombé par Concentrix, Brunello Cucinello en PLS, Alten en forme
|09:54
|Alstom : signe un contrat en Pologne
|09:52
|AO
|Alstom signe un contrat de signalisation ferroviaire en Pologne
|09:48
|Jamais contents !
|09:03
|Bourse : encore un beau contrat pour Alstom, Intel tape de l'argent à tout le monde, Volkswagen peine
|09:01
|Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
|08:47
|RE
|Alstom décroche une commande de 475 millions d'euros pour du matériel roulant auprès d'un client européen
|08:30
|MT
|Alstom signe un contrat ferroviaire en Europe pour environ 475 millions d'euros
|08:15
|Alstom remporte un contrat de 475 millions d'euros auprès d'un client européen
|08:12
|DJ
|Alstom signe un contrat européen de matériel roulant de 475 millions d'euros
|08:11
|RE
|Alstom reçoit une commande d'environ EUR475 mlns d'un client européen
|08:09
|RE
|Alstom fournira des systèmes de signalisation pour la ligne 354 en Pologne
|25/09
|RE
|Alstom fournira des systèmes de signalisation pour l'extension de capacité de la ligne ferroviaire 354 en Pologne
|25/09
|RE
|Alstom lance une campagne de recrutement à Saint-Bruno-de-Montarville (Canada)
|25/09
|Alstom annonce ouvrir 150 postes à son siège social des Américas
|25/09
|RE
|Alstom ouvre 150 postes sur son site de Saint-Bruno-De-Montarville
|25/09
|RE
|Alstom : signe un contrat de signalisation au Maroc
|25/09
|AO
|Alstom signe un contrat de signalisation pour EUR150 mlns au Maroc
|25/09
|RE
|Alstom remporte un contrat de 150 millions d'euros pour moderniser la ligne Kénitra-Settat au Maroc
|25/09
|RE
|La justice belge rejette l'appel d'Alstom contre le choix de la SNCB pour un contrat ferroviaire de 1,7 milliard d'euros
|24/09
|RE
|Le Conseil d'État belge rejette le recours d'Alstom contre la SNCB concernant le contrat des trains AM30
|24/09
|RE
|Alstom maintient son statut EcoVadis Platinum Top 1%
|19/09
|Paris : se drape de vert dans le sillage de Wall Street
|18/09
|Alstom présente ses innovations ferroviaires en Chine
|18/09
|Alstom Présente Cinq Propositions pour Accélérer le Développement Ferroviaire en Suède
|17/09
|RE
Trader
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national